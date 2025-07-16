نائب:السوداني شريك اللص نور زهير بسرقات المال العام

نائب:السوداني شريك اللص نور زهير بسرقات المال العام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب ياسر الحسيني، اليوم الاربعاء، حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتكريم المتهم بقضايا فساد نور زهير من خلال منحه عقداً لإعادة تأهيل السكك الحديدية بقيمة 22.5 مليار دولار.وقال الحسيني، في تصريح  صحفي، إن “السوداني أبلغ الشركة العامة لسكك الحديد رسمياً بإلغاء مضمون الكتاب الخاص بإبطال العقد السابق، لكنه عاد بعد شهرين وأصدر كتاباً سرياً طالب فيه بإلغاء الإبطال وإعادة تفعيل العقد مع نور زهير”.وأشار إلى أن “العقد يتضمن تأهيل 770 كيلومتراً من السكك القديمة المتهالكة، بمدة تنفيذ تمتد إلى 43 سنة، تمنح فيها الدولة 10% من العائدات فقط، مقابل 90% تذهب إلى نور زهير”، مبيناً أن “العقد كان قد أُبرم سابقاً بقيمة 4 تريليونات دينار”.وأكد النائب ان السوداني شريك نور زهير بالسرقات من خلال شقيقه المدعو ” عباس”.

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