نائب:السوداني عطل الدور البرلماني وأصبح جزء من السلطة التنفيذية
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب ياسر الحسيني، الاثنين، أن حكومة السوداني فرضت هيمنتها وسطوتها على الجانبين السياسي والتشريعي، لافتا الى غياب الدور الرقابي للبرلمان في ظل السطوة الحكومية المفروضة على المجلس، الامر الذي تسبب بتعطيل عمل المجلس في الاونة الاخيرة.وقال الحسيني في تصريح  صحفي، إن “الحكومة قد تمددت على مجلس النواب واغلب القوى السياسية وفرضت سطوتها عليها، وبالتالي فأنها فرضت قراراتها على البرلمان”.واضاف ان “الحكومة بقيادة السوداني لديها هيمنة على المؤسسة السياسية والتشريعية، لذلك فان استفحال الحكومة على مجلس النواب قد جعل من البرلمان تابعا للحكومة في هذه المرحلة الحساسة للبلد”.وبين ان “البرلمان عاجز عن النهوض واداء مهامه في الفترة الراهنة، خصوصا مايتعلق بالدور الرقابي، اذ اصبح عاجزا عن اداء هذا الدور في ظل هيمنة وسيطرة الحكومة على المشهد السياسي والتشريعي”.

