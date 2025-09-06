نائب:السوداني غير جاد في تعديل قانون التقاعد

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، النائب محمد راضي سلطان، السبت، أن الحكومة لا تزال غير جادة في إرسال جداول موازنة 2025 على الرغم من مرور ثلثي العام، بالإضافة إلى تأخر تعديل قانون التقاعد العام، مضيفا أن تعديلات القانون تحظى باتفاق جميع الكتل السياسية، إلا أن الحكومة لا تزال تتباطأ في إنجازها وإرسالها إلى البرلمان.وقال سلطان في تصريح صحفي، إن “تعديل قانون التقاعد العام يعد إنصافًا للمتقاعدين، والكتل السياسية متفقة على ضرورة إقرار هذه التعديلات لتحقيق العدالة بين الجميع”.وأوضح أن “من بين هذه التعديلات إلغاء فقرة السن القانوني عند 60 عامًا وإعادته إلى 63 عامًا كما كان معمولًا به سابقًا”.من جهة أخرى، انتقد سلطان الحكومة بسبب تأخر إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان، مشيرًا إلى أن “هذا التأخير أثر بشكل واضح على تنفيذ العديد من مشاريع الوزارات ومشاريع تنمية الإقليم نتيجة عدم توفر التمويل اللازم. واتهم الحكومة بعدم الجدية في حسم جداول الموازنة وتعديلات قانون التقاعد”.يُذكر أن تعديلات قانون التقاعد تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية لصندوق التقاعد، ومواجهة تحديات البطالة، وضمان العدالة في توزيع المخصصات.

