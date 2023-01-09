نائب:السوداني لا ينوي تخفيض سعر صرف الدولار

نائب:السوداني لا ينوي تخفيض سعر صرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب هيثم الفهد، اليوم الاثني، أن “لا حلول قريبة” لأزمة ارتفاع سعر صرف الدولار، مشيرا إلى أن الحلول التي أجرتها حكومة السوداني “ترقيعية”، على حد وصفه.وقال الفهد في تصريح صحفي إن “هناك مافيات كبيرة تتحكم بسعر الصرف، وبيع الدولار، وطالبنا أن تكون هناك شفافية بعملية بيع العملة، وأُغلقت أربع مصارف تتحكم بعملية البيع”.وأردف: “إغلاق المصارف الذي أدى إلى ارتفاع سعر الصرف، كنا نطمع بتأجيله، بسبب بطولة خليجي 25 والسنة المالية والتحضير للموازنة، لكن البنك الدولي حاصر العراق، وطالب الحكومة بالشفافية في عملية بيع العملة، إثر ذلك غُلقت المصارف، وهذا عاد بالسلب على المواطن”.وتابع: “لا يجب أن يتحمل المواطن أخطاء الحكومات وأخطاء البنك المركزي”.وأكمل: “نعتذر للمواطنين على هذا الاخفاق”، مضيفا: “أكثر همنا هو الموازنة وسعر الصرف، ربما المشكلة أكبر من الداخل، وقد يكون الخارج مشارك بـ المؤامرة على الشعب”.ومضى بالقول: “لا أتوقع حلولا قريبة لهذه المشكلة، هناك حلول ترقيعية من قبل السوداني وحكومته، من بينها اعطاء الدولار للمسافرين، وبالنتيجة عاد التجار نفسهم لشرائه”.

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