نائب:السوداني وحكومته باعوا العراق بثمن بخس

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نائب:موازنة 2025 مازالت في كوكب زحل ستصل البرلمان الشهر المقبل!
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مستشار حكومي سابق:فساد بقيمة ملياري دولار بطلها السوداني
نائب يصف محافظ البصرة بـ” اللص المحترف” والأخير يرد “نزاهتي لا توصف”!!
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- اذاعة INN