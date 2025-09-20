نائب:السوداني وراء إضعاف البرلمان لاستمرار الفساد والفشل

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب هيثم الفهد، اليوم السبت، عدداً من النواب المرتبطين برئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالعمل على تعطيل جلسات مجلس النواب، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعٍ حكومية لإضعاف المؤسسة التشريعية.وقال الفهد في تصريح  صحفي، إن “الحكومة تسعى إلى جعل البرلمان ضعيفاً وغير قادر على أداء دوره الحقيقي سواء في الرقابة أو التشريع، وذلك من خلال التواطؤ مع رئاسة المجلس لتمرير أجندات بعيدة عن المصلحة العامة”.وأضاف أن “إضعاف السلطة التشريعية لا يخدم العملية السياسية ولا الدولة العراقية، بل يفتح الباب أمام احتكار القرار من قبل السلطة التنفيذية”، لافتاً إلى أن “المتضرر الوحيد من هذه الممارسات هو المواطن الذي ينتظر من البرلمان الدفاع عن حقوقه ومصالحه”.يشار إلى أن جلسات مجلس النواب تشهد في الآونة الأخيرة تعطيلات متكررة، ما أثار انتقادات واسعة بشأن محاولات الحكومة تحجيم الدور النيابي والرقابي.

