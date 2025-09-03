نائب:السوداني يتحمل مسؤولية بقاء القوات التركية في العراق

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل النائب عامر عبد الجبار، اليوم الأربعاء، الحكومة مسؤولية استمرار وجود قوات الاحتلال التركي داخل الأراضي العراقية، معتبراً صمتها تقصيراً بحق سيادة البلاد.وقال عبد الجبار في تصريح صحفي، إن “الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عن استمرار تواجد القوات التركية بعد زوال ذرائعها”، مبيناً أن “الحكومة أيضاً مقصرة في ملف المعارضة التركية التي أعلنت نزع سلاحها، إذ يتوجب إخراجها من الأراضي العراقية أسوة بالقوات التركية”.

