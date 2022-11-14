نائب:السوداني يكذب في مكافحة الفساد بعد تعيين فاسدا على رئاسة هيئة النزاهة

نائب:السوداني يكذب في مكافحة الفساد بعد تعيين فاسدا على رئاسة هيئة النزاهة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المسؤول العسكري والأمني في ميليشيا كتائب حزب الله النائب حسين مؤنس،الاثنين، ان رئيس هيئة النزاهة الجديد( حيدر حنون زاير) فاسد وفاشل  وهذا يؤكد على ان السوداني يكذب في مكافحة الفساد ،واضاف، “في الوقت الذي تبلغ فيه الحاجة لتطهير جسد الدولة العراقية من رجز الفاسدين وسراق المال العام، يتم إعادة من استبعد بتاريخ 22 آب 2016 بسبب تهم فساد مالي واداري بتكليفه رئيسا لهيئة النزاهة بتاريخ 13 تشرين الثاني 2022”.يذكر ان القاضي زاير قيادي في منظمة بدر.

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