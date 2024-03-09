نائب:السياسة العراقية الخارجية تجاه تركيا ضعيفة جداً

نائب:السياسة العراقية الخارجية تجاه تركيا ضعيفة جداً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو مجلس النواب، كاظم الطوكي، السبت، استمرار ضعف السياسة الخارجية ضد الخروقات التي ترتكبها تركيا.وقال الطوكي في حديث  صحفي، ان “الضعف الدبلوماسي العراقي تسبب في تأخر البلد بإنجاز العديد من الملفات، اذ ان واحدة من صور هذا الضعف، هو تعامل السياسية الخارجية العراقية مع تركيا التي تستمر بمساومة العراق في العديد من القضايا العالقة”.وعدّ، ان “تشتت القرار الداخلي العراقي، وعدم وجود رأي سياسي موحد هو بمثابة الثغرة التي تستغلها تركيا ضد العراق”.وتابع، ان “جميع الوفود التي ذهبت للتفاوض مع تركيا لم تصل الى حلول ناجعة بشأن الملفات العالقة مع انقرة”.وشدد على ضرورة “وضع حد لضعف السياسة الخارجية ضد الخروقات التي ترتكبها تركيا”.وتواصل تركيا خروقات عديدة تجاه البلد من خلال قطع حصص العراق المائية، فضلا عن التوغل العسكري لقواتها داخل الاراضي العراقية في الشمال.

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