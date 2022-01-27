نائب:الصدر “تراجع” عن موقفه ضد الإطار

نائب:الصدر “تراجع” عن موقفه ضد الإطار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف العزم محمود المشهداني، الخميس، عن سبب زيارة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدرالى بغداد، مبينا ان الصدر سيتراجع عن موقفه ضد الاطار التنسيقي لتشكيل الكتلة الاكبر.وقال المشهداني في حوار متلفز ، ان “المعلومات حول زيارة زعيم التيار الصدري الى بغداد تؤشر باتجاه تراجع الصدر عن مواقفه تجاه الاطار التنسيقي في تشكيل حكومة الاغلبية الوطنية”.واضاف ان “الصدر يخشى تشكيل حكومة بمفرده كون “حمل” العراق كبير ولا يمكن حل الازمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد دون اشراك الجميع وفي حال اخفقت حكومة جاء بها الصدر فان الاخفاق سيكون كبير”.واوضح المشهداني، ان “المكون السني اكثر المتاثرين بالازمة الشيعية وان توحدهم ينهي الازمة ويقوي جميع الاطراف ولا يمكن لاي احد انكار ان القوى الشيعية هم الاغلب في البرلمان”.

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