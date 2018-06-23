نائب:الصدر والعامري لم يوافقا مبدئياً على منح العبادي ولاية ثانية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو تحالف الفتح عامر الفايز، السبت، ان تحالفي الفتح وسائرون لم يوافقا مبدئياً على منح العبادي ولاية ثانية، مرجحاً قيام العبادي بالبحث عن تحالف يضمن له الولاية الثانية.وقال الفايز في تصريح صحفي له اليوم، ان “رئيس تحالف الفتح هادي العامري لم يرفض دعوة رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي لحضور الاجتماع الوطني، المقرر عقده الاسبوع المقبل، حيث رحب العامري بذلك الاجتماع ولبى دعوة العبادي”.واضاف ان “الاجتماع سيعقد من اجل وضع خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، والاتفاق على اخراج العراق من الازمات ابتداءً من تزوير الانتخابات الى تشكيل الحكومة ومنهجها”.وبين ان “العبادي يسعى الى ولاية ثانية، الا ان تحالفي الفتح وسائرون لم يوافقا مبدئياً على منح العبادي ولاية ثانية”، موضحاً ان “العبادي يتعين عليه الترشيح مع باقي المرشحين في الفضاء الوطني وعندها من يحصل على مقبولية سيحصل على رئاسة الوزراء”.ورجح الفايز ان يكون العبادي يبحث عن تحالف يمنحه ولاية ثانية، من اجل تشكيل الحكومة والمضي بمشروعه الوطني”.