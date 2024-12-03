نائب:الضرورة الوطنية تستدعي تعديل قانون التقاعد

نائب:الضرورة الوطنية تستدعي تعديل قانون التقاعد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد النائب مضر معن، الثلاثاء، مصير قانون التقاعد الموحد في البلاد، وقال معن في حديث صحفي،ان “قانون التقاعد الموحد موجود حاليا في مجلس الدولة لإجراء تعديلات حكومية بعدما سحبته من اللجنة المالية عقب اجراء القراءة الاولى”.واضاف انه ” نسعى الى تحقيق تعديلات متعددة في قانون التقاعد ابرزها رفع سن الى 63 خاصة وان كل تقارير وزارة التخطيط اشارت بما لايقبل الشك بان الدولة فقدت خبرات مهمة بسبب تطبيق سن التقاعد عن 60 سنة وبالتالي العودة إلى السياق السابق اولوية مع معالجة ملف الاستقطاعات ودعم صندوق التقاعد”.واشار الى انه ” نسعى الى تسريع وتيرة العمل ودفع الحكومة الى ارسال القانون من اجل اكمال دراسته قبل طرحه للتصويت في اقرب فرصة ممكنة لانه يمثل شريحة كبيرة من المجتمع”.يذكر ان قانون التقاعد العام اثير حوله الكثير من السلبيات التي ضغطت قوى نيابية عدة من اجل تغييرها ابرزها رفع سن التقاعد الى 63″.

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