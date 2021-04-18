نائب:الضغط الشعبي والسياسي جعل الكاظمي يتراجع عن الاستقطاع الضريبي لرواتب الموظفين

نائب:الضغط الشعبي والسياسي جعل الكاظمي يتراجع عن الاستقطاع الضريبي لرواتب الموظفين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت عضو مجلس النواب عالية نصيف , الاحد , ان تراجع رئيس الوزراء عن الموافقة على كتاب وزير المالية محمد علاوي بشان الاستقطاع الضريبي لرواتب الموظفين جاء نتيجة ضغط اعلامي واختصاصي.وقالت نصيف في تصريح صحفي , ان ” قرار وزير المالية محمد علاوي بفرض الاستقطاع الضريبي نتيجة قصور في فهم الموازنة إضافة الى الاعتماد على مستشارين من غير الاختصاص ” .وأضاف ان “مستشاري وزير المالية ورئيس الحكومة ورطا الاثنين حول بيان المادة 20 من قانون الموازنة التي تفرض سلع واستقطاع ضريبي على السلع واعدوه انها تشمل رواتب الموظفين”.وأوضحت نصيف، أن “الضغط الإعلامي وأصحاب الاختصاص كان لهم الدور الكبير في توضيح وتفسير المادتين 20 و23 من قانون الموازنة لذلك تم رفض القرار من قبل الكاظمي ” .

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