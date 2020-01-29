نائب:الضغوط السياسية هي التي تعرقل عدم تسمية المرشح لرئاسة الوزراء

نائب:الضغوط السياسية هي التي تعرقل عدم تسمية المرشح لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف القوى العراقية، النائب عبد الله الخربيط، الأربعاء، عن شروط جديدة فرضت لاختيار رئيس الوزراء الهدف منها الإبقاء على عادل عبد المهدي رئيسا للحكومة الحالية.وقال الخربيط في حديث صحفي، إن “الشروط الجديدة التي فرضتها بعض القوى السياسية لاختيار رئيس الوزراء، الهدف منها عرقلة التسمية للإبقاء على عبد المهدي في منصبه فترة أطول، وذلك لأهداف سياسية وغير سياسية”.وبين، أن “جهات سياسية تريد الحصول على تعهد من أي شخصية مرشحة لرئاسة الحكومة، قبل تكليفها بشكل رسمي، حول بعض القضايا، وعلى رأسها قضية إخراج القوات الأجنبية أو الاستمرار بالاتفاقية الأمنية، وهو أمر ترفضه غالبية الأسماء المرشحة، وقد يصعب إيجاد شخصية سياسية تقبل بفرض إملاءات عليها، خصوصاً قبل استلامها المنصب”.ورأى النائب، أن “الجهات التي ترغب ببقاء عبد المهدي في منصبه لفترة أطول، هي المستفيدة من وضع البلاد الحالي وفوضاه، للاحتفاظ بنفوذها وإحكام قبضتها على أغلب الملفات الحساسة في الدولة العراقية، فيما تحاول جهات سياسية وطنية حسم هذا الملف سريعاً”.

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