نائب:الطبقة السياسية من دمرت الاقتصاد العراقي

بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم عضو تحالف سائرون سعدون السعدي، الاحد، الكتل السياسية التي حكمت العراق منذ عام 2003، بعقد “علاقات سرية واتفاقات مشبوه ومريبة” مع دول الجوار، من أجل “تدمير” الاقتصاد العراقي.وقال السعدي في حديث صحفي له اليوم:، إن “قطع المياه من قبل الجانب الإيراني والتركي عن العراق هدفه تدمير القطاع الزراعي، ومن اجل أن يبقى البلد سوقًا مفتوحًا لدول الجوار”.واضاف السعدي، أن “الطبقة السياسية التي حكمت العراق بعد عام 2003 كانت متواطئة مع دول الجوار من اجل تدمير الاقتصاد العراقي”، مشيرا إلى أن “أغلب المعامل والمصانع قد تم تفكيكها وبيعها، والهدف تدمير الاقتصاد”.