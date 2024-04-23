نائب:العار سيلاحق السوداني لعدم حسم ملف المياه لصالح العراق

نائب:العار سيلاحق السوداني لعدم حسم ملف المياه لصالح العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب المستقل، عبد الهادي العباسي، اليوم الثلاثاء، الحكومة لاستثمار مقررات زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتثبيت حقوق بغداد المائية. وقال العباسي في حديث صحفي، إن “تركيا لم تتصرف مع العراق الذي يملي عليه حسن الجوار والدليل أنها قطعت المياه على العراق”. وأضاف ان “تركيا ما زالت تريد تحقيق مصالحها على حساب العراق دون النظر الى مصالحه في وقت ان العراق تعامل وما زال يتعامل على مبدأ حسن الجوار مع الدول الإقليمية ومع تركيا “.وأشار ان المذكرات التي وقعت بين السوداني وأردوغان كلها لصالح تركيا بما فيها المياه  أي عار هذا ؟؟.

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