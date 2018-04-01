نائب:العبادي لن يسمح بإعادة البيشمركة إلى المناطق المختلف عليها

نائب:العبادي لن يسمح بإعادة البيشمركة إلى المناطق المختلف عليها
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب عن ائتلاف “النصر” الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي، الأحد، “استحالة” موافقة الأخير على طلب الأحزاب الكردية بإعادة قوات البيشمركة إلى محافظة كركوك المناطق المختلطة, عادا نشر أية قوة كردية في تلك المناطق “احتلالا جديدا”.وقال النائب عن الائتلاف عبد الرحيم الشمري في تصريح صحفي له اليوم، إنه “من المستحيل أن يوافق رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي على إعادة نشر أي قوة غير اتحادية في كركوك أو اية منطقة مختلطة”، مبينا أن “العبادي سيرفض المقترح الكردي بنشر قوات كردية كونه متمسك بتطبيق القانون والدستور الاتحادية في إدارة المناطق المختلطة”.وأضاف الشمري، أن “إعادة نشر قوات كردية في تلك المناطق يعتبر احتلالا جديدا وهذا أمر غير مقبول”، مبينا أن “القوات الكردية مازالت تحتل مناطق شيخان وفايدة في نينوى وبعض المناطق بكركوك وديالى”. وكان النائب عن الاتحاد الوطني، محمد عثمان، أكد في وقت سابق إن الاجتماع انعقد يوم الجمعة الماضي، وتم فيه بحث مسألة عودة البيشمركة الى المناطق الكردستانية خارج ادارة الإقليم وخاصة الى كركوك، مشيرا الى ان الاجتماعات بهذا الشأن مستمرة.

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