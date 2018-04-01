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ائتلاف القانون للعبادي:إذا تؤمن بمشروع الأغلبية ستكون من آل بيت المالكي!
نائب:العبادي لن يسمح بإعادة البيشمركة إلى المناطق المختلف عليها
القانونية النيابية:من الممكن تحويل ملف الاستجوابات إلى النزاهة
نائب يدعو مفوضية الانتخابات الابتعاد عن “المحاباة”
الصالحي:القوانين في برلمان سليم الجبوري عبارة عن “صفقات”
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العراق والتشييك يتفقان على منع الازدواج الضريبي
الطاقة الوزارية توافق على عقد استخراج النفط الخام من حقل شرقي بغداد
مصدر:معصوم يصادق اليوم على موازنة 2018
العلاق يبشر الشعب العراقي بتجاوز الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار!
المالية النيابية:900 مليار دينار شهريا واردات الإقليم وحكومتها لم تدفع رواتب موظفيها
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