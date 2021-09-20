نائب:العراق بحاجة إلى برلمان وطني نزيه وليس جامعة لتخريج الفاسدين والخونة

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون ضحى القيصر، الاثنين، أن البلاد بحاجة إلى برلمان قوي يعمل على تشريع القوانين ومحاربة الفساد وليس جامعة لتخريج الفاسدين والخونة.وقالت القيصر في تصريح صحفي، إن “العراق بحاجة إلى اختيار ممثلين في مجلس النواب لديهم القدرة على إتمام القوانين والتشريعات، ومحاربة الفساد ومساءلة الفاسدين وليس جامعة لتخريج الفاسدين والخونة”، مبينة أن “هناك ملاحظات كبيرة حول أداء الدورة البرلمانية الحالية برئاسة الحلبوسي”.واشارت القيصر إلى أن “البرلمان المقبل يحتاج إلى نيل المصداقية من الشعب”، موضحة أن “اغلب الاستجوابات التي تأخرت سببها التوافقات والمساومات السياسية”.