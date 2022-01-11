نائب:العراق بحاجة إلى رئيس وزراء وطني شجاع نزيه

نائب:العراق بحاجة إلى رئيس وزراء وطني شجاع نزيه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم “الكتلة الشعبية المستقلة” النائب سجاد سالم، دعم كتلته لتشكيل حكومة أغلبية، معتبراً ذلك “تطوراً جزئياً” في النظام السياسي العراقي.وقال سجاد سالم في حديث صحفي، “حسمنا موقفنا مبكراً وقبل مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، بالذهاب إلى المعارضة البرلمانية، ونعتقد أن الدورة البرلمانية الحالية يجب أن تشهد تطورين مهمين، الأول هو المعارضة البرلمانية وهذا الأمر تم بنا حتى الآن، والثاني حكومة الأغلبية”.وأضاف سالم، “ندعم حكومة أغلبية ونعتبر ذلك تطوراً جزئياً في النظام السياسي، ندعم حكومة الأغلبية لغرض تحديد المسؤولية، لا نريد رئيس وزراء لا لون ولا طعم ولا رائحة، رئيس وزراء يجب أن تتبناه بشكل واضح الكتلة الصدرية، بحيث إذا أردنا انتقاده نقول رئيس الوزراء الصدري أخطأ، رئيس الوزراء الصدري لديه خلل في أمر معين”.جدير بالذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يتمسك بتشكيل حكومة أغلبية وطنية.

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