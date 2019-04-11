نائب:العراق خسر 40 مليار متر مكعب من المياه

نائب:العراق خسر 40 مليار متر مكعب من المياه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب محمد اقبال الصيدلي، اليوم الخميس، ان العراق فقد 40 مليار مكعب من المياه بسبب الأزمة، داعيا الحكومة الى اكمال سد بخمه.وقال الصيدلي في بيان ، إنه “على الحكومة ان تفكر جديا بإكمال سد بخمه، اذ ان نسب انجازه ٣٥%”.ودعا الى “انشاء سد مكحول، لاسما وان مخططاته موجودة في ادراج الوزارة لاستيعاب السيول وتجنيب محافظاتنا الغرق بكل اشكاله”.‏وتابع “للأسف فقد العراق من المياه في هذه الازمة نتيجة الاطلاقات ما يقرب من ٤٠ مليار مكعب ما يكفيه كمخزون لأربع سنوات مقبلة”.

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