نائب:العراق في ظل عبد المهدي أصبح دولة بوليسية

نائب:العراق في ظل عبد المهدي أصبح دولة بوليسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى النائب هوشيار عبدالله، الثلاثاء، تحول العراق لدولة بوليسية، لافتا إلى أن من يحاول الوقوف بوجه حيتان الفساد يختفي رئيس الوزراء. وقال عبدالله، في بيان ، إن “الناشط الطبيب ميثم الحلو مازال مجهول المصير بعد ان اعتقلته جهة مجهولة، ومجرد اختفاء ناشط أو معارض سياسي في أي بلد فهذا مؤشر خطير على انعدام حرية التعبير وتراجع مستوى الديمقراطية”.وبين، أن “ما يتعرض له الناشطون والمتظاهرون من قتل وقمع واعتقالات من قبل ميليشيات الحشد والمؤسسات الأمنية الأخرى المرتبطة بايران تزامن مع خسارة العراق لعضويته في مجلس حقوق الانسان، فقد أصبح العراق وللأسف دولة بوليسية ومن يحاول الوقوف بوجه حيتان الفساد يختفي”.وأضاف عبدالله، أن “هناك العديد من الناشطين الذين تم تغييبهم ولا أحد يعرف مصيرهم حتى الآن، وكل ذنبهم أنهم طالبوا بحقوق شعبهم المشروعة وبمحاسبة الفاسدين وسراق المال العام، فأين الديمقراطية في هذا البلد الذي يفترض أنه دولة ديمقراطية”.وتابع: “نحمّل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي المسؤولية الكاملة عن سلامة ميثم الحلو وبقية الناشطين، ومن المؤكد ان عبدالمهدي يعرف مكان اعتقالهم، فمن غير المعقول ان رئيس الوزراء ليس على دراية بما يحصل، ونطالبه بالإيعاز الى الجهة التي تحتجزهم بإطلاق سراحهم فوراً”.

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