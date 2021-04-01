نائب:العراق مطالب بتسديد الديون لغاية سنة 2048 نتيجة قروض الموازنة

نائب:العراق مطالب بتسديد الديون لغاية سنة 2048 نتيجة قروض الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة متابعة البرنامج الحكومي، الاربعاء ان العراق مطالب بتسديد الديون لغاية سنة 2048 نتيجة القروض التي ادرجت في الموازنة. وقال عضو اللجنة حازم الخالدي في تصريح صحفي، ان “مسودة الموازنة التي صوت مجلس النواب على عدد من فقراتها ثبتت فيها العديد من القروض الخارجية التي تثقل كاهل العراق وتسلب حقوق الاجيال القادمة”. واضاف ان “الفوائد المترتبة على تلك القروض سندفع بالعراق الى تسديد الديون لغاية سنة 2048 اخر دفعة اذا ما اضيفت قروض اخرى”، مشيرا الى ان “تمرير تلك القروض هو ظلم وسلب لإرادة الاجيال القادمة”. واكد الخالدي ان “تلك القروض لا تخلو من مخالفة قانونية كونها ترهن العراق للبنوك الدولية وسياساتها المالية”.

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