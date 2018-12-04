نائب:العفو العام جاء لحماية حيتان الفساد والإرهابيين
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تيار الحكمة علي البديري، الثلاثاء، عن شمول اغلب السياسيين المتورطين في قضايا فساد كبرى بقانون العفو العام، مشيرا الى ان قانون العفو شمل زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي ابو بكر البغدادي شخصيا.وقال البديري في تصريح صحفي له اليوم، إن “قانون العفو العام الذي شرع في الدورة الماضية هو قانون كارثي ومطاطي وتعرض تطبيقه للمساومات السياسية والانتقائية في اختيار الشخصيات”.وأضاف أن “العفو العام شمل جميع السياسيين المتورطين في قضايا فساد كبرى بعد تسوية ملفاتهم وكذلك شمل زعيم تنظيم داعش الإرهابي ابو بكر البغدادي كونه ينص على عدم شمول المتهم بالقتل بشكل مباشر وبوجود شهود اثبات وهذا الأمر غير منطبق على البغدادي شخصيا”.وأوضح البديري ان “مجلس النواب الجديد عليه إعادة النظر بالقانون وتعديله لمنع الفاسدين من المرور تحت غطاء العفو او حتى عناصر تنظيم “داعش” الإجرامي”.