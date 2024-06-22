نائب:العمل الرقابي للبرلمان “معطل” بسبب المحاصصة

نائب:العمل الرقابي للبرلمان “معطل” بسبب المحاصصة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب المستقل كاظم الفياض، السبت، المحاصصة السياسية بتعطيل العمل البرلماني الحقيقي، مؤكدا على ان الفصل التشريعي الجديد سيكون للرقابة الحقيقية.وقال الفياض في حديث  صحفي، ان “العمل البرلماني الحقيقي بالرقابة والتشريع معطل بسبب المحاصصة السياسية ما بين القوى المتنفذة التي تمنع أي استجوابات ومحاسبة المسؤولين المقصرين بسبب المجاملات السياسية والمصالح الشخصية”.واكد ان “هناك نية لعدد من النواب من المستقلين والكتلة الناشئة لتفعيل الدور الرقابي الحقيقي لمجلس النواب بعيدا عن اي مجاملات سياسية وشخصية فهناك تقصير واضح بعمل الكثير من المسؤولين”، مشددا على “أهمية ان  يكون للبرلمان من ذلك، ولهذا الفصل التشريعي الجديد سيكون فصل الرقابة الحقيقية “.

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