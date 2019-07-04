نائب:الفساد سيد القرارات في العراق

نائب:الفساد سيد القرارات في العراق
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بغداد/شبكة أخبار العراق- عد النائب عن كتلة الحكمة الوطنية، حسن المسعودي، اليوم الخميس، سيطرة الإرهاب على مفاصل الدولة العراقية من خلال نسخته الاقتصادية، مشددا على ضرورة إعادة تدقيق كافة عقود الوزارات السابقة والتحقق من الفساد.وقال المسعودي في تصريح صحفي، ان “الأجهزة الرقابية لابد ان تعيد نفسها وتنطلق انطلاقة قوية، وهناك مجموعة كبيرة من الأجهزة الرقابية في العراق تتمثل بهيئة ولجنة النزاهة والمفتشين العمومين وديوان الرقابية المالية ومجلس النواب ، إضافة الى جهاز مكافحة الإرهاب “، مشددا على ضرورة ان ينسقوا جميعا لمكافحة الفساد المالي والإداري المستشري في المؤسسات كافة “.وطالب المسعودي ” الجهات الرقابية كافة الى إعادة التدقيق في العقود المبرمة مع الوزارات ومؤسسات الدولة منذ 2003 حتى الان، لأن هناك الكثير من العقود يشوبها الفساد المالي والإداري ، وخصوصا عقود الشركات النفطية التي تم بعضها نتيجة دفع الرشاوى الى بعض المسؤولين”.وأضاف “بعد انتصار العراق على داعش بقى الإرهاب بنسخته الاقتصادية وهو سيطرة الفساد المالي والإداري”، مشددا على ضرورة ان “تلتحق مكاتب المفتشين العمومين بهيئة النزاهة او ان يكون مرجعية أخرى غير ارتباطهم بالوزارة”، موضحا ان “المفتشين العمومين بحاجة الى تعديل الامر 57 ويرتبطون بغير الوزير ليكون لهم دور فعال”.

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