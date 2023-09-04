نائب:الفساد في إدارة محافظة صلاح الدين لايوصف

نائب:الفساد في إدارة محافظة صلاح الدين لايوصف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد عضو مجلس النواب، عن صلاح الدين، محمد كريم اليوم الاثنين، أسباب انتشار الفساد في المحافظة، وفيما بين المعوقات الأساسية وراء عدم السيطرة على هذا الفساد، أكد ان صلاح الدين تتصدر المحافظات بالسرقات.وقال كريم في حديث  صحفي، إن “الفساد في صلاح الدين لم يكن وليد اللحظة، بل انتشر بعد دخول قوات الاحتلال الأمريكي الى العراق وحتى في زمن النظام البائد”، مبيناً أن “انتشار الفساد بالمحافظة حصل لأسباب عديدة من بينها إطلاق المشاريع الكبيرة بذالك الوقت، وتخصيص الموازنات الانفجارية، بالإضافة الى عدم وجود رقابة حقيقية أو متابعة أو تقييم للأداء”.وأشار الى “تقاعس الكثير من المسؤولين وعدم تأدية الواجبات المطلوبة منهم على أتم وجه لاسيما في مجال الرقابة”، لافتاً الى أن “هذه الأسباب دفعت بالفساد في صلاح الدين لتكون في طليعة المحافظات”.وأوضح عضو مجلس النواب، أن “صلاح الدين تواجه الكثير من المعوقات والتي تتمثل بالشخصيات السياسية الكبيرة”، مؤكداً ان “هذه الشخصيات فاسدة، وبالتالي عملت على بناء امبراطورية من الفساد انتشرت بجميع مفاصل الإدارة بالمحافظة”.

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