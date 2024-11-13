نائب:الفساد في دوائر بلديات واستثمار محافظة ذي قار خارج السيطرة

نائب:الفساد في دوائر بلديات واستثمار محافظة ذي قار خارج السيطرة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت النائبة عن محافظة ذي قار نيسان الزاير، الأربعاء، هيئة النزاهة الاتحادية البت بملفات الفساد الخاصة بدوائر البلدية والاستثمار في المحافظة.وقالت الزاير في حديث صحفي، ان”هنالك العديد من ملفات الفساد ومنها ملف عمال البلدية وصولا لأعلى المستويات في المحافظة”.وأضافت أن “تلك الملفات مطروحة في هيئة النزاهة منذ عام 2012 “، مشيرة إلى أن “الجهات المعنية لم تضع فاسد واحد خلف القضبان”.وأوضحت ان ” هناك ملفات أخرى رفعت إلى القضاء وهيئة النزاهة لكنها لاتزال عالقة” داعية”هيئة النزاهة الاتحادية للبت بجميع ملفات الفساد الخاصة بدوائر البلدية والاستثمار في محافظة ذي قار “.

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