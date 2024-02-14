نائب:الفساد وراء طلب استجواب وزير التجارة

نائب:الفساد وراء طلب استجواب وزير التجارة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب المستقل هادي السلامي، اليوم الأربعاء، عن رفع طلب لرئاسة البرلمان، لغرض استجواب وزير التجارة، بسبب شبهات فساد وهدر بالمال العام وموضوع السلة الغذائية.وقال السلامي، في حديث صحفي، إنه “في إطار العمل الرقابي والتشريعي لأعضاء مجلس النواب، انتهى المجلس يوم أمس الثلاثاء، من استجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي وصوّت المجلس بعدها على عدم قناعته بأجوبته”.وتابع السلامي “نحن بدورنا أكملنا الإجراءات كافة لاستجواب وزير التجارة  أثير الغريري، وإحالة الطلب إلى لجنة الاستجوابات في البرلمان، معززاً بأكثر من 50 توقيعاً، وبعدها ننتظر رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، لتحديد موعد الاستجواب”.وأضاف أن “موضوع استجواب وزير التجارة يتعلق بمخالفات كثيرة وشبهات فساد وهدر بالمال العام والسلة الغذائية، وحديثنا هذا ضمن القانون ومحمي أثناء انعقاد جلسة مجلس النواب اليوم 14 شباط/ فبراير الجاري، وننتظر إجراءات رئاسة المجلس بتحديد موعد جلسة الاستجواب”.

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