نائب:الفشل مصير كل رئيس وزراء بسبب تدخل الكتل السياسية

نائب:الفشل مصير كل رئيس وزراء بسبب تدخل الكتل السياسية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف “سائرون”، رياض المسعودي، الأربعاء (8 نيسان 2020)، أن تدخل الكتل السياسية جعل من رؤساء الحكومات واجهة للسلطة، فيما بين ما على المرشح لرئاسة الحكومة مصطفى الكاظمي أو المكلف عدنان الزرفي فعله للنجاح.وقال المسعودي في حديث صحفي: “لا يوجد أحد يسيل لعابه على رئاسة الحكومة العراقية بسبب الظرف السياسي والأمني والاقتصادي والصحي، وخصوصاً تدخل الكتل السياسية المعروف للجميع بعمل رئيس الحكومة، والذي يحول رئيس الحكومة إلى واجه للسلطة فقط”.وأضاف المسعودي، أن “أي رئيس وزراء مكلف سواء كان مصطفى الكاظمي او عدنان الزرفي او غيرهم، يجب عليهم فرض شروط لمنع اي تدخل في عملهم وتشكيل الحكومة الجديدة”.وأكد النائب عن تحالف سائرون المدعوم من الصدر، أن “أي رئيس وزراء قادم لن يقبل بهذا المنصب دون أن يطلب بشكل رسمي دعم القوى السياسية، وعدم التدخل في عملية تشكيل الكابينة الوزارية”، مبيناً أنه “بغير ذلك لن ينجح مهما كان ذلك الشخص”.

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