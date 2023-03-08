نائب:القانون الانتخابي وفق نظام “سانت ليغو”سيُقر وفق ما فرضته القوى المتنفذة

نائب:القانون الانتخابي وفق نظام “سانت ليغو”سيُقر وفق ما فرضته القوى المتنفذة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة الاقاليم النيابية شيروان الدوبرداني، الاربعاء، في حديث صحفي، إن “لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية اجتمعت مع اللجنة القانونية، بحضور رؤساء الكتل السياسية لمناقشة مواد وفقرات والملاحظات التي قدمت على قانون انتخابات مجالس المحافظات”.وأضاف الدوبرداني، أن “حوالي 95% من مواد القانون اكتملت، وتم الاتفاق على إلغاء انتخابات الخارج، إلا أن هناك ملاحظات من قبل المستقلين وتم تأجيل حسم نظام (سانت ليغو) ومقاعد (الكوتا) وسيتم تقديم مسودة القانون إلى رئاسة مجلس النواب للتصويت بعد حسم النقاط الخلافية على القانون”.وأوضح أن “النواب المستقلين قدموا ورقة يطالبون اعتماد نظام (سانت ليغو 1.6) في الانتخابات، وهذا سيتم مناقشته في اجتماع مشترك بين لجنة الأقاليم القانونية النيابيتين لاختيار النظام الانتخابي 1.6، 1.7، 1.9، هذه النقاط الخلافية في القانون”.وأنهى مجلس النواب حتى الآن، القراءة الأولى والثانية لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 والمقدم من لجنتي القانونية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.واعتمد نظام سانت ليغو المّعدل في توزيع المقاعد النيابية في العراق، بعد أن صوت مجلس النواب في (4 تشرين الثاني 2013)، على فقرة تقضي بتوزيع المقاعد على القوائم المتنافسة ضمن قانون الانتخابات العراقي.

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