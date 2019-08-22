نائب:القضاء أبعد نفسه عن مكافحة الفساد

نائب:القضاء أبعد نفسه عن مكافحة الفساد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، الخميس، ان القضاء تمكن من النأي بنفسه عن مواجهة الفساد او وضع نفسه بديلا عن مكاتب المفتشين العموميين، مبينة ان تلك المكاتب فشلت طيلة 15 عاماً الماضية.وقالت نصيف في تصريح  صحفي، ان “القضاء خذل البرلمان عندما اعتذر في كتاب رسمي بشأن حل مكاتب الادعاء العام محل المفتشين العموميين داخل الوزارات”.واضافت ان “الفساد سياسي والقضاء لايريد ان يكون جزء من ذلك، مادفعه الى النأي بنفسه عن هذه المواجهة وبالتالي فأن اجراء القضاء يجعل من رئيس الوزراء المسؤول الاول عن مكافحة الفساد”.واوضحت ان “الاعوام الـ 15 الماضية لم تشهد اي نجاح لمكاتب المفتشين العموميين، حيث ان الفساد لم يعد مرتبطا بمكونات بل انه اصبح حزبي وعائلي ووصل الى اضيق نطاق”، مشيرة إلى أن “منظومة الفساد اصبحت اقوى من السابق وتمتلك مجموعة من الاعلاميين الذين يلمعون صورهم، اضافة الى امتلاكهم للاموال لاغلاق قضاياهم”.واكدت نصيف، ان “انغماس رئيس الوزراء في ارادات الكتل السياسية لاتساعده على عبور شريط المحاصصة، خاصة ان الملاحظ مؤخراً هو التوجه الحكومي لاسترضاء الاحزاب والكتل السياسية من خلال الدرجات الخاصة”. 

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