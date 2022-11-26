نائب:القضاء وضع يده على أموال وعقارات تعود إلى أحد حيتان الفساد

نائب:القضاء وضع يده على أموال وعقارات تعود إلى أحد حيتان الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت نائبة رئيسة لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف, السبت , عن قيام القضاء العراقي بوضع يده على املاك و عقارات في بغداد يمتلكها شخص واحد تفوق قيمتها سرقة القرن ، مبينة ان الموظفين في وزارة المالية كشفوا عن السرقة ولا وجود لاي دور لوزير النفط والمالية السابق احسان عبد الجبار.وقالت نصيف في تصريح صحفي , انه ” بعد مراجعتي للقضاء العراقي لغرض متابعة قضية سرقة القرن الني تعود لهيئة الضرائب العامة اكد لي قضاتنا الشجعان بأنهم وضعوا اليد على عقارات وأموال لشخص واحد تفوق أموال الضرائب المسروقة والبالغة 2ونصف مليار دولار امريكي ” . وأضافت ان “التحقيق بالقضية مازال مستمرا وبكل جدية وان الأموال سيتم ارجاعها بالكامل , بل ستفوق عن اصل المبلغ الحقيقي نتيجة قيمة العقارات الجديدة والأموال ” , مشيرة الى ان “من كشف عن جريمة سرقة أموال الضرائب هم موظفون وليس وزير النفط السابق احسان عبد الجبار كما أشيع في وقتها” . واشارات نصيف الى ان “الموظفين الذين اعترفوا للقضاء عن الجريمة تعرضوا إلى إجراءات عقابية من قبل مدير هيئة الضرائب بسبب مراجعتهم للقضاء”.

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