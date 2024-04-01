نائب:القوانين التي تهم المواطن نائمة على الرف البرلماني منذ 8 سنوات

نائب:القوانين التي تهم المواطن نائمة على الرف البرلماني منذ 8 سنوات
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، علاء الركابي، اليوم الاثنين، تأخر مجلس النواب في وضع عدد من القوانين المهمة في جدول الأعمال.وقال الركابي في حديث صحفي ، ان” هناك قوانين مهمة معطلة منذ فترة طويلة إضافة الى بعض القوانين المؤجلة منذ دورات برلمانية سابقة بسبب الخلافات السياسية وعدم التوافق عليها “.وأضاف أن ” لجنة الصحة النيابية لديها العديد من القوانين لم تشرع منذ الدورة النيابية الثالثة، مؤكدا العمل على انضاج هذه القوانين وعرضها على جدول أعمال المجلس”.وأشار إلى أن ” هناك قوانين مهمة منذ الدورات السابقة جاثمة في ادراج مجلس النواب بانتظار التوافق السياسي بشأنها،  مشددا على ضرورة الإسراع بتشريع القوانين المهمة التي تمس حياة المواطن العراقي”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *