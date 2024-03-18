نائب:القوانين التي رحلت من الدورات السابقة اعيد سحبها من قبل الحكومة لتعديلها

نائب:القوانين التي رحلت من الدورات السابقة اعيد سحبها من قبل الحكومة لتعديلها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  كشف النائب علي نعمة، اليوم الاثنين، عن مصير مشاريع قوانين الدورات السابقة.وقال نعمة في حديث صحفي،ان” البرلمان مؤسسة تشريعية مهمة في المشهد العراقي ونجحت رغم التحديات في تشريع عدد كبير من القوانين المهمة التي تدعم بناء الدولة ومؤسساتها على مدار نحو 20 سنة”.واضاف،ان” مشاريع القوانين التي رحلت من الدورات السابقة اعيد سحبها من قبل الحكومة لاجراء تغيرات ومعالجة بعض النقاط لافتا الى ان” لجان المجلس بكل عناوينها فعالة”.واشار الى ان” عشرات القوانين المهمة يجري حاليا مناقشتها من اجل اكمال مبادى التصويت عليها وفق الضوابط لافتا الى ان” حسم منصب رئيس مجلس النواب مهم من اجل المضي بالتشريعات وفق المسارات وبما يخدم الصالح العام”.وكان مجلس النواب اقر المئات من القوانين خلال السنوات الماضية التي تعالج شتى الملفات والمواضيع ودعم بناء الدولة”.

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