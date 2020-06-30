نائب:القوانين المهمة سترحل إلى الدورة البرلمانية القادمة

نائب:القوانين المهمة سترحل إلى الدورة البرلمانية القادمة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استبعد عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار علي البديري ، الثلاثاء ، إقرار مشاريع القوانين المهمة خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا أن الظروف التي تمر بها البلاد ستجعل من السلطة التشريعية التركيز على ثلاثة جوانب رئيسية.وقال البديري في تصريح صحفي، إن “عمل مجلس النواب سيختصر خلال الفترة المقبلة على موضوع الازمة المالية وقضية كورونا والأزمة الاقتصادية”، مبينا أن “القوانين الخلافية المهمة سترحل إلى مابعد انتهاء الازمة الحالية التي تمر بها البلاد وربما ترحيلها الى الدورة النيابية القادمة”.وأضاف، أن “الوقت المتبقي لا يسمح بإدراج القوانين والتشريعات المهمة على جدول أعمال المجلس في ضل انشغال السلطتين التشريعية والتنفيذية بتفشي وباء فيروس كورونا”.ولفت البديري إلى أن “الأمر سيختصر خلال الفترة المقبلة التركيز على موازنة ٢٠٢١ ، بالإضافة إلى قضية التداعيات الاقتصادية والصحية”.

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