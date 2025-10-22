نائب:القوانين المهمة سترحل إلى الدورة المقبلة

نائب:القوانين المهمة سترحل إلى الدورة المقبلة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب محمد عنوز، اليوم الاربعاء، أن القوانين المعطلة في مجلس النواب لن يتم حسمها خلال الدورة الحالية، مشيراً إلى أنها سترحّل إلى الدورة المقبلة بسبب الانسداد السياسي والخلافات بين الكتل.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “الخلافات السياسية المتكررة داخل البرلمان أدت إلى عرقلة تمرير عدد كبير من القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين، منها قانون النفط والغاز، والموازنة التكميلية، وقوانين الخدمية الأخرى”.وأضاف، أن “غياب التوافق داخل قبة البرلمان وعدم وجود إرادة حقيقية للحسم، ساهم في تعطيل عمل المجلس وتحويله إلى ساحة صراع بين الكتل بدلاً من كونه مؤسسة تشريعية فاعلة”.

