نائب:القوانين المهمة سترحل إلى الدورة المقبلة

- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
نائب:ضعف السوداني وفشله وراء شحة المياه في العراق
حزب كردي:الإتفاق النفطي بين بغداد وأربيل جاء بأمر أمريكي
خبير قانوني:لماذا السوداني لايقدم شكوى ضد تركيا في حربها المائية ضد العراق؟؟
وزارة التجارة تؤكد على تعزيز التبادل التجاري مع إيطاليا
خبير اقتصادي:لا حياة للعراق دون تحرره سياسياً واقتصادياً وأمنياً من إيران
- رياضية
اليوم ..المواجهة بين العراق والسعودية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا للصالات
مباراة المنتخب العراقي مع نظيره الإماراتي ستكون في ملعب البصرة
المنتخب المغربي لكرة القدم يتربع على عرش كأس العالم للشباب 2025
الشرطة العراقي والاتحاد السعودي يخوضان تدريباً مشترك استعدادا لبطولة آسيا
المنتخب العراقي لكرة الصالات يلاقي نظيره الباكستاني ضمن بطولة تصفيات كأس آسيا
- تحقيقات
الصين الشريك الاقتصادي الأول للعراق في ظل حكومة الإطار الإيرانية
الفساد الكارثي في العراق السبب الرئيسي في عجزه المالي والاقتصادي
الانتخابات المقبلة ..التجديد لإبقاء العراق تحت الاحتلال الإيراني وسراق المال العام
الفشل الحكومي وراء تذبذب أسعار صرف الدولار والمواطن الخاسر الأكبر
نواب:السفراء الجدد جريمة بحق العراق وتجاوز على الدستور والقانون
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
إيران:العلاقة الروحية الجهادية بين حكومتي العراق وإيران من أهم مخاوف إدارة ترامب
مصدر سياسي:الانتخابات تم حسمها ووزعت المناصب والمقاعد البرلمانية
بالوثيقة..المرصد النيابي:الدورة البرلمانية الخامسة هي الافشل من كل الدورات
إين ذهبت المليارات؟؟..السلاح الجوي العراقي في ذيل التقييم العالمي والعربي
العراق يجدد التأكيد بالدفاع عن النظام الإيراني أمام “الاستكبار العالمي”
