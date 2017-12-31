نائب:القوانين المهمة سترحل إلى الدورة القادمة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، زانا سعيد، اليوم الأحد، أن الكثير من القوانين لم يتم تمريرها خلال الفصل التشريعي الأخير لمجلس النواب وذلك لانشغال النواب بحملاتهم الانتخابية بالإضافة الى عجز رئاسة المجلس عن تحقيق النصاب.وقال سعيد في تصريح صحفي له اليوم، إن “هناك الكثير من القوانين لدى اللجنة ولا نتوقع ان تمرر خلال الفصل التشريعي الاخير”، مبينا أن “النصاب القانوني خلال الفصل التشريعي الاخير من الصعب تحقيقه في معظم الجلسات الا في حال التحشيد النيابي على بعض القوانين نظرا لأهميتها”.وأضاف أن “العملية التشريعية ستكون صعبة خلال الفصل التشريعي الاخير وذلك لان النواب سينشغلون في الحملات الانتخابية ورئاسة المجلس ستكون عاجزة عن تحقيق النصاب”، لافتا الى ان “القوانين في الدورات السابقة اذا لم تعرض مرة اخرى على مجلس النواب وتقرأ قراءة اولى وثانية ستكون حالها حال بقية القوانين”.وأشار الى أن “هناك الكثير من القوانين الدستورية التي الزم الدستور تشريعها لم تشرع حتى الان، كقانون مجلس الاتحاد والمحكمة الاتحادية”، موضحا أن “المحكمة الاتحادية تقرر في قضايا مصيرية كبيرة وهي ليست التي تكلم عنها الدستور لان قانونها لم يشرع بعد”.