نائب:القوى السنّية وضعت 13 شرطا لتمرير رئيس الوزراء الجديد

نائب:القوى السنّية وضعت 13 شرطا لتمرير رئيس الوزراء الجديد
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاثنين، أن القوى السنية وضعت 13 شرطاً ثابتاً لدعم رئيس الحكومة المقبلة.وقال العزاوي في تصريح صحفي، إن “القوى السنية وضعت 13 شرطاً ثابتاً وهي مطالب مشروعة لدعم رئيس الحكومة المقبلة وكابينته الوزارية، أبرزها مصيري يتمثل بإعادة النازحين واعمار مناطقهم ومعالجة السلاح المنفلت وانهاء ملف الخروقات والعصابات الاجرامية”.واضاف، أن “شروط القوى السنية ثابتة ولا تختلف من مرشح إلى آخر”، مؤكداً أن “القوى تشارك في مباحثات اختيار رئيس الوزراء القادم لأنها جزء من إطار التصويت عليه في البرلمان”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *