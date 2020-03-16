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مركز جرائم الحرب:وفاة 6 سجناء بفايروس كورونا
تحالف سائرون:الخلافات العميقة بين القوى الشيعية حالت دون تسمية المرشح الجديد لرئاسة الوزراء
نائب:القوى السنّية وضعت 13 شرطا لتمرير رئيس الوزراء الجديد
حزب طالباني:سنقبل بترشيح شخصيات كردية مستقلة في الحكومة الجديدة شريطة التشاور معنا
البياتي:الفشل حليف القوى الشيعية..لا رئيس وزراء جديد
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وزارة النفط تعلن عن تخفيض صادراتها النفطية
وزير المالية :رواتب الموظفين والمتقاعدين “مضمونة” وحاليا نجمع “تبرعات”لوزارة الصحة لمكافحة كورونا
الطاقة النيابية تطالب الحكومة بتخفيض مصاريف جولات التراخيص النفطية
الحديثي:الحكومة” تحاول”معالجة الوضع الاقتصادي المنهار
الاقتصاد النيابية تطالب الحكومة بالالتزم بتوجيهاتها لمعالجة الأزمة المالية
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اتباع الصدر يقتحمون ساحة التحرير
الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
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