نائب:القوى السياسية المتنفذة تحاول السيطرة على المحكمة الاتحادية

نائب:القوى السياسية المتنفذة تحاول السيطرة على المحكمة الاتحادية
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم رئيس كتلة الرافدين النيابية، يونادم كنا، الخميس (26 تشرين الثاني 2020)، بعض القوى السياسية بمحاولة السيطرة على المحكمة الاتحادية‎ ‎عبر تغيير جميع أعضائها.وقال كنا في حديث صحفي، إن “بعض القوى السياسية تحاول السيطرة على قرارات المحكمة الاتحادية من خلال الاصرار على تغيير جميع اعضائها، وهذا الأمر لا يمكن السماح به أو تمريره على الاطلاق”.واضاف أن “الجيوش الالكترونية التابعة لبعض الأحزاب السياسية تحاول خلق رأي عام مضاد للمحكمة، من أجل تمرير اسماء تابعة لها وخاضعة لتوصياتها”، مبينا أن “تغيير جميع اعضاء المحكمة الاتحادية أمر خاطئ للغاية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *