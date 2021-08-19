نائب:القوى السياسية المتنفذة ليس لها نية في التصويت على مرشحي وزارتي الكهرباء والصحة

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
وزارة الكهرباء:تجدد الهجمات الإرهابية ضد أبراج نقل الطاقة
السليمانية تسعى لإستيراد “البانزين “من إيران
الموارد المالية:خطر انهيار سد الموصل أصبح من الماضي
وزارة الكهرباء:المفاوضات مع الجانب السعودي بشأن الربط الكهربائي وصلت الى مراحل متقدمة
وزارة التخطيط: ارتفاع معدل التضخم خلال شهر تموز الماضي بنسبة (0.6%)
-
- رياضية
- تحقيقات
تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
-
- متابعات خاصة
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
الأحزاب الشيعية تبيع العراق بالجملة والمفرد
-
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN