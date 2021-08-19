نائب:القوى السياسية المتنفذة ليس لها نية في التصويت على مرشحي وزارتي الكهرباء والصحة

نائب:القوى السياسية المتنفذة ليس لها نية في التصويت على مرشحي وزارتي الكهرباء والصحة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تحدث النائب المستقل باسم خشان، اليوم الخميس، عن اخر تطورات قضية التصويت على مرشحي وزارة الكهرباء ووزارة الصحة، بعد استقالة وزيرهما السابقين.وقال خشان، في حديث صحفي، ان “القوى السياسية المتنفذة، ليس لها نية حقيقية في التصويت على مرشحي وزارة الكهرباء ووزارة الصحة”، مشيرا الى ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خول وكيلا الوزارتين، بادارتهما بشكل كامل واعطاءهما صلاحيات الوزير”.وبين ان “الصراع السياسي بين بعض القوى السياسية على منصب وزير الصحة ووزير الكهرباء، هو الذي يمنع تسنم اي وزير جديد هذه المناصب”.

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