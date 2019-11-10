نائب:القوى السياسية منقسمة بين بقاء وإقالة عبد المهدي

نائب:القوى السياسية منقسمة بين بقاء وإقالة عبد المهدي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، الأحد 10 تشرين الثاني 2019، عن حقيقة وجود اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب على ابقاء عادل عبدالمهدي في منصبه.وقال البخاتي في حديث صحفي، ان “الكتل والأحزاب السياسية، عقدت خلال الايام الماضية الكثير من الاجتماعات واللقاءات، من أجل الوصول الى حلول ترضي الشارع العراقي، وحل الأزمة التي تمر بها البلاد”.وأضاف انه “لغاية اللحظة لا يوجد اي اتفاق بشأن ابقاء عادل عبدالمهدي في منصبه من عدمه “، مشيراً إلى “وجود انقسام بهذا الشأن فهناك من يريد بقاءه وهناك من يريد ازالته، ولا اتفاق نهائي بشأن ذلك حتى الساعة”.وكشفت مصادر سياسية، أمس السبت، إن اتفاقاً سياسياً جرى بين أبرز الكتل السياسية الرئيسة في البلاد، يقضي ببقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في منصبه كرئيس للحكومة، مع المضي في الإصلاحات التي قدمها في الفترة الماضية، إضافة إلى خطة لمواجهة التظاهرات.من جانبه نفى مكتب المرجع السيستاني أن تكون المرجعية الدينية في النجف وافقت على بقاء الحكومة الحالية وإنهاء الاحتجاجات في العراق.ونفى مصدر مسؤول في مكتب السيستاني أن “تكون المرجعية الدينية العليا طرفا في الاتفاق المزعوم على بقاء الحكومة الحالية وانهاء الاحتجاجات الجارية”.

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