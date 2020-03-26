نائب:القوى الكردية باستثناء حزبي بارزاني وطالباني يواصلون حواراتهم مع الزرفي

نائب:القوى الكردية باستثناء حزبي بارزاني وطالباني يواصلون حواراتهم مع الزرفي
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أربيل/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن كتلة المستقبل الكردستانية سركوت شمس الدين، اليوم الاربعاء، أبرز مباحثات الكتل الكردية مع رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.وقال شمس الدين في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع”، إن”المجموعة الكردية المكونة من ممثلين عن جميع الأحزاب الكردستانية باستثناء الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني تواصل حواراتها مع رئيس الوزراء المكلف”،لافتاً إلى أن”الحوارات تركزت على الالتزام ببنود الدستور ومنها المادة 140، والالتزام بالاستحقاقات المالية لمواطني الإقليم، والنظر اليهم كعراقيين بعيداً عن الصراعات السياسية والنفطية”.وتابع أن”الحوارات تناولت أيضاً حل القضايا العالقة ومنها المسائل النفطية والايرادات والتعامل مع البيشمركة كقوة نظامية عراقية من ناحية الرواتب والامتيازات، كذلك الاستجابة لمطالب المتظاهرين وتلبية مطالبهم المشروعة”، مشيراً إلى أن”الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني ،هما يبحثان على انفراد مع الزرفي وربما مباحثاتهما تصب حول الحصول على مكاسب في حكومته”.

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