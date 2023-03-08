نائب:القوى المتنفذة تريد تفرض سيطرتها المطلقة على العراق من خلال نظام “سانت ليغو” الانتخابي

نائب:القوى المتنفذة تريد تفرض سيطرتها المطلقة على العراق من خلال نظام “سانت ليغو” الانتخابي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب المستقل هيثم الفهد، الأربعاء،  إصرار القوى السياسية تمرير التعديلات الأخيرة من قانون الانتخابات ، مبينا ان اعتماد نسب نظام سانت ليغو سيؤدي الى ضياع حقوق الكتل الناشئة.وقال الفهد في حديث صحفي ، ان ” التعديلات الأخيرة على قانون الانتخابات تواجه رفضا سياسية وجماهيريا كونها ستخلص الاوراق”. وأضاف أن “هنالك ملاحظات على قانون الانتخابات ونحاول تعديلات تضمن سير العملية الانتخابية، وأشار إلى أن ” “الكتل الكبيرة تريد ان تقضي على التجربة الجديدة التي حدثت مؤخرا بصعود مستقلين وأحزاب ناشئة “. مشددا على ضرورة أن يأخذ بنظر الاعتبار رأي القوى والحركات الناشئة والمستقلين وإلا فإن النتائج ستكون سلبية”. وكان النائب المستقل حميد الشبلاوي قد اتهم القوى السياسية الكبيرة بمحاولة تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات وفق ما تملكه من أغلبية في البرلمان، مبينا ان إقرار نظام “سانت ليغو “سينهي الوجود السياسي المستقل.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *