نائب:القوى المتنفذة في المناطق المحررة تضغط على الناخبين للتصويت لصالح أسماء معينة

نائب:القوى المتنفذة في المناطق المحررة تضغط على الناخبين للتصويت لصالح أسماء معينة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر النائب عبد الخالق العزاوي، اليوم السبت، من حدوث تزوير من نوع آخر في الانتخابات المقبلة، مبينا أنه من الضروري وجود قوة ضاربة لمنع فوضى الانتخابات.وقال العزاوي في تصريح صحفي، إن “تزوير الانتخابات لايجري فقط عبر البطاقة الانتخابية بل هناك نوع آخر من خلال الضغط على الناخبين وسلبهم حرية الاختيار لممثليهم في الدورة النيابية القادمة كما حصل في انتخابات 2018″، مبينا أن “هذا ما قادنا للازمة الراهنة من خلال تفاقم الاوضاع في كل المجالات”.وأضاف أن “الضغوط موجودة، خاصة في المناطق المحررة التي تحاول قوى متنفذة ان تجعلها رصيدا انتخابيا لمرشحيها وتحاول من خلال اساليب متعددة فرض الراي وهذا امر غير مقبول”.وأوضح أننا “امام وضع استثنائي يتطلب وجود قوات ضاربة في كل المحافظات ومنها المحررة من اجل تطبيق القانون بقوة على اي جهة تحاول الاساءة للبعد الانتخابي وسرقة الاصوات من خلال الترهيب بالادوات المعروفة”.

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