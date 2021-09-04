نائب:القوى المتنفذة في المناطق المحررة تضغط على الناخبين للتصويت لصالح أسماء معينة

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مفاوضات جديدة بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة
الجنرال ميلي:قواتنا قد تنسق مع طالبان لمحاربة ” داعش خراسان”
روسيا لحلف الناتو : أنتم أقذر نموذج
ماكنزي:اعطاب طائرات ومدرعات ومنظومة صواريخ في مطار كابل قبل مغادرة آخر جندي من قواتنا
ليبيا:الاجتماع الوزاري التشاوري لدول الجوار الليبي في الجزائر يمثل مبادرة استقرار البلاد
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مجلس الخدمة الاتحادي:إطلاق استمارة التعيين بعد المصادقة على الدرجات الوظيفية من قبل وزارة المالية
التعليم النيابية:استيعاب الكفاءات يكمن في تفعيل الاستثمار والقطاع الخاص
السفير الباكستاني:زيارة الكاظمي لبلادي لرفع حجم الصادرات للعراق
المالية النيابية:المواد التي طعنت الحكومة بها في موازنة 2021 سارية المفعول وقابلة للتنفيذ
الرقابة المالية:الحسابات الختامية للوزارات غير إلكترونية وتفتقد للمصداقية
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تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
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- متابعات خاصة
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
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