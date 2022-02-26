نائب:الكاظمي أوعز ببناء المدارس بالقرض الصيني

نائب:الكاظمي أوعز ببناء المدارس بالقرض الصيني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب النائب مضر الكروي، اليوم السبت، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اوعز بدراسة مشروع بناء المدارس بتمويل القرض الصيني في ديالى.وقال الكروي في تصريح صحفي: إنه “بعد دراسة ملف بناء المدارس بتمويل القرض الصيني وجدنا بان 95% منها لا يمكن بنائها بسبب شرط استملاك الأراضي”.وأضاف ان “هذا الامر سيحرم ديالى من مشروع سيعالج مشكلة كبيرة ومعقدة مستمرة منذ نحو 20 سنة تتمثل بقلة الابنية المدرسية “.واضاف ان “الكاظمي اوعز بدراسة ملف المدارس الممولة بالقرض الصيني وفقاً للحلول التي قدمناها للحيلولة دون خسارة ديالى مشروع كبير ومهم سيعالج ازمة الدوام الثنائي والثلاثي في عشرات المدارس خاصة في المدن الكبيرة ومنها بعقوبة إضافة الى المدن المحررة ومنها جلولاء”.

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