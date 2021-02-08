نائب:الكاظمي خراب العراق

نائب:الكاظمي خراب العراق
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بغداد/شبكة أخبار العراق- هاجم نائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي، الاثنين، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، معتبرا إياه سبب الخراب الاقتصادي والسياسي والأمني في البلاد،وقال الخزعلي في تصريح صحفي، إن “حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا تمتلك رؤية واضحة للنهوض بواقع البلد المرير”.وأضاف أن “ العراق يعاني سياسيا واقتصاديا وأمنيا وخدميا منذ تولي الكاظمي رئاسة الحكومة نتيجة للقرارات المتخبطة تجاه المواطن”.وأشار إلى أن “حكومة الكاظمي فشلت فشلا ذريعا في رسم سياسة واضحة يمكن من خلالها انتشال الواقع المرير”، لافتا إلى أنه “منذ تولي الكاظمي رئاسة الحكومة زادت معاناة الشعب العراقي اقتصاديا”.وكان عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني اتهم في وقت سابق، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإدخال المحاصصة الى المؤسسات الأمنية لأول مرة منذ عام 2003، مشيرا إلى أن التراجع الامني احد المؤشرات السلبية على حكومة الكاظمي.

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