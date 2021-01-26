نائب:الكاظمي خضع لأوامر إيرانية بإعادة ” البصري “إلى منصبه

نائب:الكاظمي خضع لأوامر إيرانية بإعادة ” البصري “إلى منصبه
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت، اليوم الثلاثاء، عن تعرض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لضغوطات  إيرانية وحشدوية من أجل تغيير قراراته التي اتخذها مؤخراً في تغيير بعض القيادات الأمنية.وقالت جودت، في حديث صحفي، ان “قوى إيرانية حشدوية ضغطت على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من أجل تغيير قراراته بشأن التغييرات الأمنية الأخيرة، وهو استجاب لهذه الضغوطات والغى بعض القرارات التي اتخذها”.وأضافت أن “هذا يدل على أن المؤسسة العسكرية والأمنية مسيطر عليها من قبل قوة اللا دولة “.وبينت جودت ان “شمول المؤسسة العسكرية والأمنية بالمحاصصة السياسية او الطائفية، هو سبب دمارها وتراجع الأمن والاستقرار في العراق، فالاختيارات يجب أن تكون وفق المواصفات بعيداً عن الولاءات السياسية او الشخصية، وبخلاف ذلك سيبقى الوضع الأمني في خطر وقلق”.وأفاد  مصدر يوم أمس الاثنين، بإلغاء أمر إعفاء مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية (خلية الصقور الاستخبارية) ابو علي البصري الذي مكث في المنصب أكثر من 12 سنة من خلال اتصال هاتفي من قبل علي شمخاني سكرتير المجلس الأمني القومي الإيراني لكونه قيادي في حزب الدعوة.وقال المصدر ؛ أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، تراجع عن قرار إعفاء ابو علي البصري قائد خلية الصقور.وأضاف المصدر؛ أن البصري عاود اليوم مباشرة عمله كالمعتاد دون أي تغيير في صلاحياته في خلية الصقور الاستخبارية.

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