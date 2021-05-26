نائب:الكاظمي ضعيف غير قادر على توفير البيئة الآمنة للانتخابات

نائب:الكاظمي ضعيف غير قادر على توفير البيئة الآمنة للانتخابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استبعدت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت، الاربعاء، نجاح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في توفير الاجواء المناسبة لاجراء الانتخابات النيابية المبكرة، مبينة ان الوضع الامني والسياسي في البلاد متدهور وهي بيئة غير صالحة لاجراء الانتخابات.وقالت جودت في تصريح صحفي، ان “اجراء الانتخابات مرهون بالأوضاع العامة امر مستبعد في ظل عدم قدرة الحكومة الحالية على توفير الامن وتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد”.واضافت ان “الساحة العراقية غير مهيئة، باستمرار اغتيالات تطال الناشطين،وتزايد الاختراقات الامنية، والسلاح المنفلت”.وأوضحت جودت ان” الحكومة اذا استطاعت تأمين اجواء امنة ديمقراطية، فان الانتخابات ستجري بموعدها، مستبعدة النجاح في ذلك”، مشيرة الى ان “بعض الكتل ترغب في تاجيل الانتخابات لحين حصول موعدها الدستوري”. 

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