نائب:الكاظمي ضعيف همه الأول الكرسي وليس العراق

نائب:الكاظمي ضعيف همه الأول الكرسي وليس العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اوضح عضو مجلس النواب، اسعد ياسين، الأحد ، أبرز عائق يقف بوجه تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.وقال ياسين في تصريح  صحفي، أن ” ابرز عائق يقف بوجه تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي هو نقطة الخلاف الحادة بين المركز والاقليم ومارافقها مؤخرا من قطع رواتب موظفي كردستان”.وأضاف، أن ” الخلافات بين المركز والاقليم اخذت منحى اخر خلال الفترة الماضية بعد شكاوى ضد وزير المالية الحالي من قبل مجموعة من النواب بسبب عمليات صرف الأموال غير القانونية والمخالفة لبنود الموازنة من قبله الى كردستان”.وأشار ياسين إلى أن ” حكومة الكاظمي ستمرر اذا ما تم الاتفاق على نقاط الخلاف بين بغداد واربيل”. واكد ياسين، ان الكاظمي غير مبالي باوضاع العراق همه الاول هو  الحصول على كرسي رئاسة الوزراء ومصالح العراق اسبقية متأخرة لديه ولذك وافق على كل شروط الاحزاب .

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