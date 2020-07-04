نائب:الكاظمي غير مهتم في جوهر الأزمات بل في صورتها

نائب:الكاظمي غير مهتم في جوهر الأزمات بل في صورتها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب باسم خشان، السبت، بان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم ينتج اي فكرة داعمة لازمات العراق.وقال خشان في تصريح صحفي،ان” العراق يعاني من جملة ازمات متعاقبة تشكل في محتواها العام مصدر تهديد واضح خاصة في الجانب الاقتصادي مع ازمة كورونا مؤكدا بان الكاظمي لم ينتج حتى الان اي فكرة داعمة للبلاد في تجاوز ازماتها”.واضاف خشان،ان” الكاظمي غير مهتم في جوهر الازمات بل في صورتها وهو لم يتطرق حتى الان الى ملف الفساد المالي والاقتصادي وملف المنافذ رغم اهميتهما مؤكدا بانه عدم تحقيق اي شي في هذا الملفات ستجعله صورة طبق الاصل من صورة الحكومة السابقة”.ويعاني العراق من سلسلة ازمات كبيرة في الجوانب الاقتصادية والمالية اثرت على قدرة الحكومة في تامين الرواتب الشهرية لموظفيها.

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